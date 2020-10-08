В Украине госпитализированы свыше 20 тысяч человек с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине сейчас в больницах находится более 20 тысяч человек с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Такие данные по состоянию на утром, 8 октября.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"В наших больницах сегодня утром находится уже более 20 тыс. больных, то есть более 20 тысяч коек заняты ("коронавирусными", - ред.) больными", - отметил глава Минздрава.

Напомним, данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в Украине в четырех областях больничные койки заполнены на более чем 70%.

Так, большая загруженность коек наблюдается в Ивано-Франковской (177%), Донецкой (96,8%), Одесской (80,8%) и Луганской (76%) областях. Всего в Украине заняты 31 716 больничных кроватей, что составляет 66,2% от всех коек первой волны.

Как писало РБК-Украина, за сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заболели 5 397 человек. Это первый раз, когда в стране выявили более 5 тысяч случаев.

Несмотря на это, Степанов заявил, что Украина не может пойти на полный локдаун.