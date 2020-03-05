В Украине госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

В Черновицкой области в четверг еще двух граждан Украины госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ОГА.

Как отмечается, накануне они путешествовали по Италии.

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, было госпитализировано в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали четырех человек.

РБК-Украина писало, что коронавирус в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах 3 марта. Это первый лабораторно подтвержденный случай на территории страны.

Напомним, представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в стране.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине", - заявил он, но подчеркнул, что украинская система здравоохранения готова к вспышке инфекции.