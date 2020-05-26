В Украине фиксируют рост динамики распространения коронавируса

Фото: люди в спецкостюмах проводят дезинфекцию (РБК-Украина)

За прошедшие сутки заразились еще 339 человек

В Украине на 8:30 26 мая зафиксировано уже более 21,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились еще 339 человек.

Такие данные приводит аналитическая панель относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Отметим, что вчера сообщали о 259 новых зараженных, поэтому сегодняшние данные выше на 80 случаев.

Отметим, за все время пандемии в Украине выздоровели 7575 человек (341 человек за вчера) и 644 - умерли (за минувшие сутки 21 человек).

"Количество выздоровевших больше, чем количество заболевших", - заявили на брифинге в Минздраве.

Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1581 ребенок и 4183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)

Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)

Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)

Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)

Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)

м. Киев - 2710 (393 выздоровели)

Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)

Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)

Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)

Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)

Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)

Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)

Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)

Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)

Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)

Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).

Напомним, в Украине коронавирусом заболело более 4 тыс. медицинских работников, это около 20% всех инфицированных COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей, при этом Винницкая область входит в перечень регионов, где ослабили карантинные мероприятия.

Добавим, после ослабления карантина в Виннице растут показатели инцидентности заболевания коронавирусом.

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Автор: Анастасия Рокитна