В Украине еще не разминированы более 30 га территории: названы опасные регионы

Еще более 30 млн га территории Украины нуждаются в разминировании. Сегодня саперы работают на территории Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, сейчас в Украине проведено оперативное разминирование более 2,7 млн га территории.

"Для сравнения, нам нужно проработать еще более 30 млн га. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории", - сказал глава МВД.

Также он отметил, что уже есть трагические случаи подрывов граждан на взрывоопасных предметах. В течение мая зафиксировано 15 таких случаев.