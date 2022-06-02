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В Украине еще не разминированы более 30 га территории: названы опасные регионы

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Украина, Четверг 02 июня 2022 19:55
В Украине еще не разминированы более 30 га территории: названы опасные регионы Фото: еще более 30 млн га территории Украины нуждаются в разминировании (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Еще более 30 млн га территории Украины нуждаются в разминировании. Сегодня саперы работают на территории Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, сейчас в Украине проведено оперативное разминирование более 2,7 млн га территории.

"Для сравнения, нам нужно проработать еще более 30 млн га. Мы привлекаем иностранные команды пиротехников и их технику, они помогают нам разминировать украинские территории", - сказал глава МВД.

Также он отметил, что уже есть трагические случаи подрывов граждан на взрывоопасных предметах. В течение мая зафиксировано 15 таких случаев.

Напомним, в селе Киенка под Черниговом трактор во время полевых работ наехал на противотанковую мину. Водитель погиб.

Также мы сообщали, что на разминирование территории Украины после полномасштабного вторжения России уйдут многие годы. Поскольку в мирном Закарпатье с начала года уничтожили почти 200 взрывоопасных предметов и это все бомбы времен Второй мировой войны.

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