В Украине еще один глава ОГА заразился коронавирусом

Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заразился коронавирусом. Он проходит лечение на самоизоляции.

Об этом Коваль заявил в Facebook.

Глава Ровенской ОГА подтвердил заражение утром 9 ноября. По словам Коваля, он получил положительный ПЦР-тест.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать в онлайн режиме", - написал Коваль.

Также глава облгосадминистрации призвал граждан следовать правилам карантина.

"Еще раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил Коваль.

Напомним, на прошлой неделе положительный тест на коронавирус сдал глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Также днями заболел COVID-19 глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.