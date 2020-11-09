ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине еще один глава ОГА заразился коронавирусом

Ровно, Понедельник 09 ноября 2020 10:42
В Украине еще один глава ОГА заразился коронавирусом
Фото: Виталий Коваль (facebook.com/koval8)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заразился коронавирусом. Он проходит лечение на самоизоляции.

Об этом Коваль заявил в Facebook.

Глава Ровенской ОГА подтвердил заражение утром 9 ноября. По словам Коваля, он получил положительный ПЦР-тест.

"Друзья, к сожалению, COVID-19 добрался и до меня. ПЦР-тест показал положительный результат. Чувствую себя нормально. Осложнений нет. В течение двух недель буду дома, но работать в онлайн режиме", - написал Коваль.

Также глава облгосадминистрации призвал граждан следовать правилам карантина.

"Еще раз подчеркну: коронавирус - не шутки. Носите маски, не забывайте о соблюдении дистанции, дезинфицируйте руки и рабочие поверхности. Берегите себя и будьте здоровы", - добавил Коваль.

Напомним, на прошлой неделе положительный тест на коронавирус сдал глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Также днями заболел COVID-19 глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь