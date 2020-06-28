В Украине еще один антирекорд по коронавирусу

В Украине за минувшие сутки госпитализировано 237 человек из-за коронавируса. Это новый антирекорд по COVID-19 в стране.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Вместе с тем, за прошедшие сутки 18 пациентов умерли и 233 человек выздоровели.

Кроме того, за вчера зафиксировали 917 новых случаев COVID-19. Всего проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.

Ситуация в областях следующая:

Винницкая область - 1833 случая;

Волынская область - 2228 случаев;

Днепропетровская область - 1087 случаев;

Донецкая область - 479 случаев;

Житомирская область - 1396 случаев;

Закарпатская область - 2726 случаев;

Запорожская область - 568 случаев;

Ивано-Франковская область - 2300 случаев;

Кировоградская область - 646 случаев;

г. Киев - 4935 случаев;

Киевская область - 2506 случаев;

Львовская область - 5177 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 436 случаев;

Одесская область - 1601 случай;

Полтавская область - 310 случаев;

Ровенская область - 3568 случаев;

Сумская область - 295 случаев;

Тернопольская область - 1893 случая;

Харьковская область - 2082 случая;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 791 случай;

Черновицкая область - 4686 случаев;

Черкасская область - 642 случая;

Черниговская область - 526 случаев.

Напомним, в стране второй день подряд более 900 новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что более 10 млн инфицированных коронавирусом зафиксировали в мире.