В Украине еще более 9 000 случаев COVID, больше всего в Житомирской области

По состоянию на утро 14 марта зафиксировано еще более 9 000 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Житомирской области.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также вчера:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Напомним, ранее международное агентство S&P Global Ratings обнародовало прогноз о том, что к середине года Украина сможет вакцинировать от COVID только 3% населения.
До этого Министерство здравоохранения опубликовало список возможных побочных эффектов от индийской вакцины Covishield. К ним относятся отек и боль в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах и так далее.