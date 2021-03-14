В Украине еще более 9 000 случаев COVID, больше всего в Житомирской области

По состоянию на утро 14 марта зафиксировано еще более 9 000 случаев коронавируса в Украине . Больше всего зафиксировано в Житомирской области.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, ранее международное агентство S&P Global Ratings обнародовало прогноз о том, что к середине года Украина сможет вакцинировать от COVID только 3% населения.

До этого Министерство здравоохранения опубликовало список возможных побочных эффектов от индийской вакцины Covishield. К ним относятся отек и боль в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах и так далее.