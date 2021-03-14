ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине еще более 9 000 случаев COVID, больше всего в Житомирской области

Новина українською → Киев, Воскресенье 14 марта 2021 08:19
В Украине еще более 9 000 случаев COVID, больше всего в Житомирской области Фото: в Украине напряженная ситуация с COVID (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 14 марта зафиксировано еще более 9 000 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Житомирской области.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки зафиксировали 9 012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также вчера:

  • госпитализировали - 4 216 человек;
  • летальных случаев - 145;
  • выздоровели - 2743;
  • сделано тестирований - 60 522 (в том числе методом ПЦР - 31 598, методом ИФА - 6 132, исследований экспресс-тестами на антиген - 22 792).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

  • За все время пандемии в Украине:
  • заболели - 1 460 756 человек;
  • выздоровели - 1 222 516 человек;
  • летальных случаев - 28 303;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 360 066.

Напомним, ранее международное агентство S&P Global Ratings обнародовало прогноз о том, что к середине года Украина сможет вакцинировать от COVID только 3% населения.

До этого Министерство здравоохранения опубликовало список возможных побочных эффектов от индийской вакцины Covishield. К ним относятся отек и боль в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах и так далее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Максим Степанов COVID-19 Коронавирус
NEWS
Расследование штурма Капитолия является едва ли не самым сложным в истории, - Минюст США
Расследование штурма Капитолия является едва ли не самым сложным в истории, - Минюст США
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации