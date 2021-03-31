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В Украине эпидпорог коронавируса не превышен в четырех областях

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине эпидемиологический порог коронавируса не превышен в четырех областях. В Киеве и 20 областях он выше нормы.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. Больше всего данный показатель превышен Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Уровень госпитализаций также не превышает норму лишь в четырех регионах: Кировоградской (40,1 при норме 60 на 100 тысяч населения), Луганской (40,3), Хмельницкой (43,3) и Донецкой (59,5) областях.

Единственным регионом в "желтой" зоне остается Хмельницкая область.

"Оранжевыми" остаются - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "красной" зоне 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, за сутки в Украине выявили 11 226 новых случаев COVID. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Также РБК-Украина писало, что за вчера в стране подтвердили впервые с начала пандемии более 400 летальных случаев.

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