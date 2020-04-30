В Украине в двух областях не выявили новых случаев коронавируса

В Украине за прошлые сутки не выявлено новых случаев коронавируса в Луганской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Наибольший прирост новых заболеваний зафиксирован в Черновицкой области - 82 случая:

Винницкая обл. - 5 новых случаев коронавируса;

Волынская обл. - 9;

Днепропетровская обл. - 24;

Донецкая обл. - 16;

Житомирская обл. - 14;

Закарпатская обл. - 16;

Запорожская обл. - 15;

Ивано-Франковская обл. - 41;

Киев - 60;

Киевская обл. - 21;

Кировоградская обл. - 14;

Львовская обл. - 25;

Луганская обл. - новых случаев не выявлено;

Николаевская обл. - 10;

Одесская обл. - 16;

Полтавская обл. - 15;

Ривненская обл. - 49;

Сумская обл. - 4;

Тернопольская обл. - 71;

Харьковская обл. - 12;

Херсонская обл. - новых случаев не выявлено;

Хмельницкая обл. - 1;

Черкасская обл. - 8;

Черновицкая обл. - 82;

Черниговская обл. - 9.

Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Также сообщалось, что вылечились от коронавируса в Украине почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.