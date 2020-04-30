В Украине в двух областях не выявили новых случаев коронавируса

Новые случаи не были зафиксированы в Луганской и Херсонской областях
В Украине за прошлые сутки не выявлено новых случаев коронавируса в Луганской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Наибольший прирост новых заболеваний зафиксирован в Черновицкой области - 82 случая:
Напомним, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.
Также сообщалось, что вылечились от коронавируса в Украине почти в пять раз больше людей, чем умерли. Всего в стране выздоровели 1238 пациентов, тогда как умерли - 261.