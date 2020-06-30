В Украине в два раза сократилась заболеваемость COVID-19 среди медиков

В Украине с начала апреля заболеваемость коронавирусом среди медицинских работников сократилась более чем в два раза. При этом в целом в Украине наблюдается прирост заболеваемости COVID-19, особенно в западных областях.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом Степанов заявил во время онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки" и послом делегации Евросоюза в Украине.

"Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников на COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%. Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине полностью отсутствовали", - написал Степанов.

Отметим, по состоянию на 30 июня в Украине коронавирусом заболели 6721 медработников. Из них 4025 уже выздоровели. Всего в Украине более 44 тысяч больных COVID-19.

Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 706 новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что пострадавшим от коронавируса медикам начали выплачивать по 210 тысяч гривен компенсации.