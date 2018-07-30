В Украине должен быть введен открытый реестр педофилов, - Крищенко

По мнению Крищенко, введение такого реестра позволит предотвратить многие преступления в отношении детей

Начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко заявил, что в Украине необходимо ввести открытый реестр педофилов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте полиции.

По его мнению, введение такого реестра позволит предотвратить многие преступления в отношении детей.

"Я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну... Введение такого реестра в нашей стране позволит предотвратить многие преступления в отношении детей", - отметил Крищенко.

Представитель полиции отметил, что в Украине тоже распространена такая практика об отказе во въезде в государство.

"Мы тоже это практикуем. Например, когда к нам летит иностранец, находящийся в открытом реестре, иностранные коллеги нам сообщают о прибытии такого гостя. Мы встречаем его в аэропорту и сообщаем об отказе в визите в нашу страну", - сказал Крищенко.

Он добавил, что в течение полугода Нацполиция обнаружили пять фактов торговли детьми. Также в этом году правоохранители передали в суд пять уголовных производств по продаже несовершеннолетних с целью изъятия органов.

"Нам стало известно, что мужчина вербовал мальчиков в возрасте до 16 лет. Он обещал юношам большие суммы денег за то, что они станут живыми донорами для пересадки почек больным... К счастью, вовремя вмешались и предотвратили пять трагедий", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальная полиция Украина за полгода 2018-го обнаружила почти 190 преступлений в сфере торговли людьми.

Как писало РБК-Украина, в Киеве правоохранители разоблачили лиц, которые вывозили детей за границу под прикрытием репродуктивной клиники.