В Украине от COVID умирает каждый десятый пациент старше 70 лет

От коронавируса в Украине умирает каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе 70+. При этом самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет - болезни сердца и онкология.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.
Сообщается, что на сегодня коронавирус добавился в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности.
"В возрастной группе 70+ от COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненно необходима", - говорится в сообщении.
При том, что на украинцев старше 70 лет приходится только десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%.
Основными причинами смерти в этой группе являются:
Напомним, ранее в Украине третий день подряд фиксировали антирекорд по смертности от COVID. С начала пандемии в стране умерли более 31 000 пациентов с коронавирусом.
Также сообщалось о суточном антирекорде смертности в Киеве.