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В Украине от COVID умирает каждый десятый пациент старше 70 лет

Автор: РБК-Украина

От коронавируса в Украине умирает каждый десятый пациент с COVID-19 в возрастной группе 70+. При этом самые распространенные причины смерти украинцев старше 70 лет - болезни сердца и онкология.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что на сегодня коронавирус добавился в перечень болезней, которые подвергают людей старшего возраста смертельной опасности.

"В возрастной группе 70+ от COVID-19 умирает каждый 10-й из тех, кто подхватил вирус. Поэтому вакцинация такой уязвимой категории людей просто жизненно необходима", - говорится в сообщении.

При том, что на украинцев старше 70 лет приходится только десятая часть всех подтвержденных случаев, летальность в этой группе составляет 10%.

Основными причинами смерти в этой группе являются:

  • Ишемическая болезнь сердца (например, инфаркты, стенокардия, внезапная остановка сердца) - 61,2% в структуре всех смертей;
  • Цереброваскулярные болезни (инсульты и другие) - 17%;
  • Злокачественные образования (онкозаболевание) - 9,3%;
  • Другие болезни системы кровообращения (например, варикоз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%.

Напомним, ранее в Украине третий день подряд фиксировали антирекорд по смертности от COVID. С начала пандемии в стране умерли более 31 000 пациентов с коронавирусом.

Также сообщалось о суточном антирекорде смертности в Киеве.

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