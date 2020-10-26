В Украине COVID-19 заболело рекордное число правоохранителей за сутки

В Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за прошедшие сутки, 25 октября. Зафиксирован 471 случай заболевания COVID -19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Указано, что в течение выходных выявлено 559 новых случаев COVID-19 среди правоохранителей МВД.

"На прошлой неделе коронавирусной болезнью заболело 1592 работника системы МВД. Сегодня за сутки зафиксирован 471 случай заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, двое - умерли от осложнений болезни", - отмечают в министерстве.

Наибольшее количество инфицированных за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (32), в Запорожской области (41) и в г. Киеве (37).

Указано, что всего с начала пандемии коронавирусом заболело 11 042 правоохранителя, выздоровели - 10 216. От осложнений болезни умерли 28 сотрудников системы МВД.

Напомним, на прошлой неделе в Украине коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей за прошедшие сутки. Зафиксировано 434 случая заболевания COVID -19.

Как писало РБК-Украина, в Украине за сутки подтвердили 5426 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний подтвердили в Харьковской, Одесской, Житомирской и Львовской областях.