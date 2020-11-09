В Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи правоохранителей за прошлую неделю

В Украине COVID-19 заболели 2719 правоохранителей системы Министерства внутренних дел. Таковы данные за прошедшую неделю.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, 9 ноября, в сутки зафиксирован 441 случай заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД.

"В течение прошлой недели таких случаев было 2719", - отмечают в министерстве.

За сутки наибольшее количество зараженных коронавирусом правоохранителей зарегистрировали в Днепропетровской области (28), в Черкасской области (26) и в Киеве (40).

Указано также, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 15 415 работников МВД, выздоровели - 14 379. Кроме того, 40 человек умерли.

Напомним, в Украине 25 октября коронавирусом заразилось рекордное число правоохранителей: был зафиксирован 471 случай заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в стране за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.