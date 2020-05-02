В Украине уже больше 11 тыс. случаев заражения COVID-19: список по областям

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При этом за последние сутки коронавирус диагностирован у 550 человек

В Украине число заразившихся вирусом COVID-19 превысило 11 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Украины.

Так, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1745 случаев), Киеве (1494) и Ивано-Франковской области (942 случаая).

Меньше всего зараженных коронавирусом в Луганской (37), Черниговской (51) и Донецкой (70 случаев) областях.

Напомним, Минздрав передал в регионы 900 тысяч тестов на коронавирус. Количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости.

Также РБК-Украина писало, что в стране от коронавируса за сутки умерли 7 человек.

Ранеее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.