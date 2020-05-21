ru
ua

В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 20 тысячам

Новости » Коронавирус   

За минувшие сутки заболело 476 лица

В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 579 - летальные. За минувшие сутки заболело 476 лица.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Среди новых случаев заражений 29 детей и 76 медицинских работника. Зафиксировано 15 летальных случаев, у большинства было сопутствующие заболевание. При этом выздоровели 272 человека.

"Всего за все время пандемии заболело 19706 человека, из них 1405 детей, а также 3833 медицинских работников. При этом в целом выписаны 6227 человек, 579 летальных случаев", - отметил Степанов.

За прошедшие сутки было совершено рекордное количество ПЦР-исследований - 9361 исследование. Также Степанов рассказал, что вчера больше всего зараженных выявили в Ровенской области (70), Киевской области (55), Черновицкой области (46) и Киеве (65).

В общем случаи подтверждено:

► МИД подаст меморандум против России в Международный морской трибунал 22 мая► Китай призвал США бороться с COVID-19, а не выдвигать ультиматум ВОЗ
  • Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)
  • Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)
  • г. Киев - 2475 (315 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)
  • Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)
  • Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)
  • Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса. Как он отметил, можно увидеть, что делает правительство для борьбы с COVID-19.

Однако, вчера сообщили, что в Киеве выявили три новых вспышки заболевания коронавирусом.

Автор: Анастасия Рокитна