В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 20 тысячам

За минувшие сутки заболело 476 лица
В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 579 - летальные. За минувшие сутки заболело 476 лица.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.
Среди новых случаев заражений 29 детей и 76 медицинских работника. Зафиксировано 15 летальных случаев, у большинства было сопутствующие заболевание. При этом выздоровели 272 человека.
"Всего за все время пандемии заболело 19706 человека, из них 1405 детей, а также 3833 медицинских работников. При этом в целом выписаны 6227 человек, 579 летальных случаев", - отметил Степанов.
21.05.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Середа, 20 травня 2020 р.
За прошедшие сутки было совершено рекордное количество ПЦР-исследований - 9361 исследование. Также Степанов рассказал, что вчера больше всего зараженных выявили в Ровенской области (70), Киевской области (55), Черновицкой области (46) и Киеве (65).
В общем случаи подтверждено:
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет за месяц выйти из всех этапов коронавируса. Как он отметил, можно увидеть, что делает правительство для борьбы с COVID-19.
Однако, вчера сообщили, что в Киеве выявили три новых вспышки заболевания коронавирусом.
Автор: Анастасия Рокитна