В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 550: ситуация в областях

Коронавирус зафиксирован в Киеве почти во всех областях, кроме Николаевской, количество зараженных возросло до 549. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, в Киеве заразились COVID-19 107 человек. Ситуация в областях следующая:

Винницкая область - 36 случаи;

- 36 случаи; Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 случай;

- 45 случай; Кировоградская область - 4 случая;

Киевская область - 52 случаев;

- 52 случаев; Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 11 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ровенская область - 13 случаев;

Сумская область - 10 случаев;

Тернопольская область - 78 случаев;

- 78 случаев; Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 90 случаев;

- 90 случаев; Черкасская область - 50 случаев;

- 50 случаев; Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, у Минздрава есть план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине.

Также Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.