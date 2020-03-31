ru
ua

В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 550: ситуация в областях

Новости » Коронавирус   

В частности, в Киеве заразились COVID-19 107 человек

Коронавирус зафиксирован в Киеве почти во всех областях, кроме Николаевской, количество зараженных возросло до 549. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, в Киеве заразились COVID-19 107 человек. Ситуация в областях следующая:

  • Винницкая область - 36 случаи;
  • Волынская область - 3 случая;
  • Днепропетровская область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 случай;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Киевская область - 52 случаев;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 11 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 13 случаев;
  • Сумская область - 10 случаев;
  • Тернопольская область - 78 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновицкая область - 90 случаев;
  • Черкасская область - 50 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, у Минздрава есть план поэтапного реагирования на ситуацию с коронавирусом в Украине.

Также Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.

Ракетный катер РФ обнаружили в морской экономической зоне Украины Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса
Читать все новости