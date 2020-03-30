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В Украине число зараженных коронавирусом превысило 540

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 22:11
В Украине число зараженных коронавирусом превысило 540
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Восемь человек уже выздоровели

В Украине по состоянию на 22:00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

"Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Южном Одесской области подтвердили случай заражения коронавирусом. По словам мэра города Владимира Новацкого, пациент находится в Одесской инфекционной больнице, а все контактные лица были изолированы.

Кроме того, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. На данный момент в больнице работает 10 врачей и около 15 медсестер.

Добавим, что по данным Минздрава, больше всего в Украине коронавирусом COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

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