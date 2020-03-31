В Украине число заболевших коронавирусом превысило 600 человек

Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 645 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

В частности, за день было подтверждено 96 новых случаев заражения коронавируса.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием", - говорится в сообщении.

Также сообщается о 17 смертельных случаях от вируса. От инфекции излечились 10 украинцев - - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Напомним, ранее сообщалось о третьем случае заражения в Черниговской области. Больного поместили в Корюковскую центральную районную больницу.

Также сегодня в Черновицкой ОГА заявили о двух новых смертельных случаях от коронавируса в регионе. Умерли мужчина и женщина преклонного возраста.

Детальнее о пандемии коронавируса в Украине и мире 31 марта - в материале РБК-Украина.