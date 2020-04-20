В Украине число новых случаев COVID-19 сокращается третий день подряд

В Украине за сутки зафиксировано 261 новый случай коронавирусной болезни, что свидетельствует о снижении заболеваемости третий день подряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Таким образом в стране уже зафиксировано 5710 случаев COVID-19. Отметим, 17 апреля было зарегистрировано 501 случай, днем позже - 444, вчера - 343 новых случая.

"По состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на утро 20 апреля поступило 454 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, ранее вирусолог рассказала, когда ждать пика эпидемии коронавируса. По ее словам, нынешняя фаза - это еще даже не начало пика.

Также вирусолог объяснила, почему официальная статистика COVID-19 не отражает реальное количество зараженных. По ее словам, не всегда можно лабораторно подтвердить случай инфицирования, если не удалось получить материал из нижних дыхательных путей.

Также РБК-Украина писало, что исследователи из французского университета Экс-Марсель заявили, коронавирус может выжить при температуре +60 градусов по Цельсию. Обычно такая температура используется для дезинфекции лабораторий.