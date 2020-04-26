В Украине число случаев COVID-19 увеличилось на 492: карта по областям

В Украине за минувшие сутки число случаев COVID-19 увеличилось на 492 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Украине зафиксировано уже 8617 случаев коронавируса.

"По состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новые случаи", - говорится в сообщении.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Черновицкой области (1341 случай), Киеве (1188) и Ивано-Франковской области (731 случай).

Меньше всего зараженных COVID-19 в Донецкой (29), Луганской (29) и Черниговской (32 случая) областях.

Фото: карта инфицированных коронавирусом в Украине (facebook.com/phc.org.ua)

Также отмечается, что по состоянию на утро 26 апреля в Центр общественного здоровья поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, число случаев COVID-19 в мире приближается к 3 миллионам. Из общего числа инфицированных, 836 978 пациентов побороли болезнь, 203 289 умерли. На данный момент от COVID-19 лечатся 1 млн 881 тысяча 172 человека.

Ранее в Мариуполе заявили о резком росте случаев COVID-19. Всего в городе зарегистрировали 37 случаев инфицирования.