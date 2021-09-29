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В Украине число новых COVID-случаев превысит 10 тысяч в начале октября, - прогноз НАН

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Киев, Среда 29 сентября 2021 08:05
В Украине число новых COVID-случаев превысит 10 тысяч в начале октября, - прогноз НАН Фото: НАН спрогнозировала развитие коронавируса в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые Национальной академии наук спрогнозировали развитие коронавируса в Украине в начале октября. Количество новых заражений превысит 10 тысяч случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на прогноз НАН.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 8100 (SEIR_U), 8326 (Prophet) в течение недели 29 сентября-5 октября 2021 года.

А 6-12 октября прогнозируют 11599 (SEIR_U), 10002 (Prophet) новых случая.

Напомним, в Украине хотят разрешить прививку для детей от 12 лет вакциной Pfizer.

Отметим, три области Украины на пороге вхождения в "красную" зону.

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