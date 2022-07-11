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В Украине будут выписывать электронные рецепты на антибиотики

Фото: в Украине будут выписывать электронные рецепты на антибиотики (freepik)
Автор: Евгений Прокопенко

С августа этого года пациенты начнут получать электронные рецепты на приобретение антибиотиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОЗ Украины.

С августа в Украине начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики. Это первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине и первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарственных средств.

"Регулирование отпуска антибиотиков путем введения электронного рецепта - одно из решений, которое позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине, а также противостоять антибиотикорезистентности, в результате которой все больше и больше инфекций приобретают устойчивость к медикаментам", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что нововведение заработает в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСЗ). Если учреждение здравоохранения, в которое обращается пациент, не подключено к СЗ, врач должен выписать бумажный рецепт.

Также сообщается, что электронный рецепт можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Приобрести необходимое лекарство по рецепту можно будет в любой аптеке своего города. Для этого достаточно предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения.

В настоящее время продолжительность переходного периода определена до конца года. В течение этого периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту, а именно выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСЗ.

Минздрав Украины призвал европейские фармакологические компании уменьшить ассортимент лекарств для России.

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Министерство здравоохранения Украины