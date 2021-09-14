UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, - Шмыгаль

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, будут ли вводить в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что власти не планируют вводить такую меру.

Об этом заявил глава правительства в ответ на вопрос журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько во время пресс-конференции.

Вместе с тем, по словам Шмыгаля, власти будут мотивировать людей делать вакцинацию.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - заявил он.

Глава правительства заявил, что власти не могут вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".

Напомним, в Украине начинают вакцинировать от коронавируса дома, Минздрав запустил пилотный проект.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальВакцинация