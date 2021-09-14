В Украине не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, будут ли вводить в стране обязательную вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что власти не планируют вводить такую меру.
Об этом заявил глава правительства в ответ на вопрос журналистки РБК-Украина Ульяны Безпалько во время пресс-конференции.
Вместе с тем, по словам Шмыгаля, власти будут мотивировать людей делать вакцинацию.
"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", - заявил он.
Глава правительства заявил, что власти не могут вводить обязательную вакцинацию для конкретного человека, но "мы можем вводить обязанность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".
Напомним, в Украине начинают вакцинировать от коронавируса дома, Минздрав запустил пилотный проект.