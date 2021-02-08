ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине будут вакцинировать от COVID жителей ОРДЛО: когда начнется

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 14:24
В Украине будут вакцинировать от COVID жителей ОРДЛО: когда начнется Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Жителей оккупированного Донбасса начнут прививать на третьем этапе вакцинации от коронавируса. Сам план вакцинации включает в себя пять этапов.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, жители оккупированных территорий смогут вакцинироваться в пунктах прививок на подконтрольной Украине территории.

"Люди, которые из-за вынужденных причин оказались на оккупированной территории, смогут сделать прививку в пунктах прививки на подконтрольной Украине территории - но это начиная с третьего этапа, для них будет действовать такая же система записи, как и для всех других украинцев - через портал" - заявил Ляшко.

При этом он отметил, что людей будут прививать вакцинами, которые не предусматривают долговременное хранение, поскольку логистика мРНК-вакциной предусматривает персонализацию того, кто будет вакцинирован.

"Для людей из неподконтрольных территорий будут использоваться вакцины с температурой хранения 2-8 градусов по Цельсию", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что жители оккупированных территорий могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории. Они смогут получить только в том случае, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия.

Ранее сообщалось, что Россия официально подтвердила поставки вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

Представители оккупационной власти уже заявили, что вакцинация началась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус Виктор Ляшко ОРДЛО
NEWS
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
У Путина назвали Украину частью "русского мира"
DAILY
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию
Ульяна Безпалько, Сергей Щербина Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию