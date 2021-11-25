В Украине будут судить подозреваемых в убийстве журналиста во времена Майдана

В Украине будут судить участников преступной организации, причастных к убийству активиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" - журналиста Василия Сергиенко. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

В ходе следствия установлено, что обвиняемые в составе преступной группировки похитили, пытали и затем убили журналиста Василия Сергиенко - одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. Отмечается, что активиста похитили 4 апреля 2014 со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток.

В настоящее время подозреваемые находятся в розыске. В отношении еще шести человек, обвиняемых в похищении, пытках и убийствах журналиста, обвинительные акты уже направлены в суд.

Двух участников преступной организации обвиняют в похищении, умышленном убийстве и нарушении неприкосновенности жилья - ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст.28, ч. 2 ст.162 УК Украины. Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.