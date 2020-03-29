В Украине не будут госпитализировать заболевших с легкой формой COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки", из-за чего людей, которые переносят вирус COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать. Об этом на брифинге 29 марта сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, больные, которые переносят коронавирус в легкой форме, должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

"Мы также предусматриваем внедрение клинического сортировки, то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медикосанитарным наблюдением", - заявил Ляшко.

Для этого, по его словам, Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку "именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому".

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.