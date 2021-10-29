Когда в Украине будет спад коронавируса и новый подъем: ответ Кузина

В Минздраве рассказали, когда будет спад коронавируса в Украине. Ожидается, что критическая ситуация будет ближайшие три недели.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью чиновника изданию "Гордон ".

По его словам, спад заболеваемости будет в январе.

"Ближайшие три недели будут критичными, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продолжится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем - март - апрель 2022 года", - заявил Кузин.

По его словам, власти используют механизм адаптивного карантина, который доказывает свою эффективность.