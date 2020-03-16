В Украине будет создан фонд борьбы с коронавирусом при поддержке крупного бизнеса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

При этом Зеленский добавил, что Украине срочно нужно 500 автомобилей скорой помощи.

"Это то количество, которое сейчас нужна для наших больниц. Мы делаем отдельный фонд. Нам понадобится 12-13 миллиардов гривен. Нам нужна их помощь (олигархов - ред.)", - заявил президент.

Напомним, 16 марта в Киеве подтвердили два первых случая заражения коронавирусом. Таким образом, сейчас в Украине семь подтвержденных случаев коронавирус, один из них - летальный.

Кроме того, 16 марта в Киеве из-за коронавируса расширили карантин. Ограничения введены в отношении заведений торговли, работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Добавим, что Владимир Зеленский пригрозил уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.