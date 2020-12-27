В Украине будет достаточно ресурса для закупки вакцины от коронавируса, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцины от коронавируса. В бюджете заложены деньги, есть специальный фонд, ведутся переговоры.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Он вновь отметил, что в бюджете-2021 заложены почти 3 миллиарда гривен на закупку вакцины и подчеркнул, что деньги также будут выделяться из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам. Кроме этого, уже в этом году для покупки вакцин было выделено 1,3 миллиарда гривен.

"На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - рассказал глава Кабмина.

Напомним, сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавируса в Евросоюзе. Продолжается процесс прививания в США и Великобритании. Также на этой неделе начали вакцинировать в Мексике, Чили и Коста-Рике.

На этой неделе Министерство здравоохранения Украины представило план вакцинации, согласно которому будет проведена иммунизация в 2021-2022. Так, план состоит из 5 этапов и включает 9 приоритетных групп (в частности, медики, военные, пенсионеры, работники соцсферы). Старт вакцинации планируют на январь-февраль, но как отметил глава Минздрава Максим Степанов, сроки могут сместиться.