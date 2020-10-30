В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены почти на 66%

В Украине больничные койки для лечения коронавируса заполнены на 65,9%. Всего в стране введено уже 39 585 таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы Житомирской (100%), Полтавской (79,5%), Одесской (79,2%), Луганской (78,1%) и Ивано-Франковской (74,7%) областях.

При этом нет ни одного региона, где бы больничные кровати были заполнены менее чем на 50%. Самая лучшая ситуация в Николаевской (53,4%) области.

За прошедшие сутки в стране ввели еще 343 койки для пациентов с COVID-19.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 240,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 452,3. В Киеве показатель составляет 248,1.

Напомним, в Украине впервые зафиксировали более 8 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки заразились 8 312 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской, Хмельницкой, Одесской, Донецкой и Львовской областях.

Также сегодня в Украине обновили карантинное зонирование. Почти вся страна оказалась в "оранжевой" зоне карантина, "зелеными" остались лишь два района в Херсонской области.