UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине с апреля будут продавать антибиотики только по е-репепту

Автор: РБК-Украина

С апреля 2022 года в Украине вводят ограничения на покупку антибиотиков. Приобрести их можно будет лишь при наличии е-рецепта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич.

"Начиная с апреля, все антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента е-рецепта. Следующий этап - запуск е-рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты", - сказала Карчевич.

Чиновница пояснила, что таким образом Министерство здравоохранения пытается бороться с самолечением, в результате которого может возникнуть устойчивость бактерий к антибиотикам.

По словам Карчевич, после запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов.

Как сообщало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине было выявлено более 41 тысячи новых случаев коронавирус.

Также ранее стало известно, что в Хмельницком начали продавать препарат "Молнупіравір" однако в Минздраве предупредить, что это может быть фальсификат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины