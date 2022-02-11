В Украине с апреля будут продавать антибиотики только по е-репепту

С апреля 2022 года в Украине вводят ограничения на покупку антибиотиков. Приобрести их можно будет лишь при наличии е-рецепта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя министра здравоохранения Марии Карчевич.

"Начиная с апреля, все антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента е-рецепта. Следующий этап - запуск е-рецептов на наркотические средства и все рецептурные препараты", - сказала Карчевич.

Чиновница пояснила, что таким образом Министерство здравоохранения пытается бороться с самолечением, в результате которого может возникнуть устойчивость бактерий к антибиотикам.

По словам Карчевич, после запуска е-рецептов на антибиотики в Украине ограничат продажу наркотических средств и всех рецептурных препаратов.