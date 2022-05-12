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В Украине в апреле убили около 100 детей, но реальное число может быть больше, - ЮНИСЕФ

Фото: в Украине только в апреле было убито около 100 детей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине только в апреле было убито около 100 детей. Однако реальные цифры могут быть значительно больше, поскольку война привела к кризису в сфере защиты детей.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты. Мы считаем, что фактические цифры значительно выше", - сказал Абди в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, еще больше детей получили ранения и столкнулись с нарушениями своих прав, миллионы были перемещены. Он добавил, что в войне в Украине также пострадала система образования страны и школы используются в военных целях.

"Война в Украине, как и все войны - это кризис защиты детей и их прав", - добавил представитель ЮНИСЕФ.

По данным Офиса генпрокурора Украины на утро 12 мая, с начала войны в Украине погибли 226 детей, еще 417 получили ранения. Отмечается, что эти цифры приблизительные.

Напомним, украинские дети гибнут, в том числе из-за вражеских бомбардировок и ракетных ударов. Национальная полиция открыла 74 уголовных дела по факту обстрела оккупантами эвакуационных колонн, в результате которых погибли 33 человека, включая пятерых детей.

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