В Украине в апреле убили около 100 детей, но реальное число может быть больше, - ЮНИСЕФ

В Украине только в апреле было убито около 100 детей. Однако реальные цифры могут быть значительно больше, поскольку война привела к кризису в сфере защиты детей.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты. Мы считаем, что фактические цифры значительно выше", - сказал Абди в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, еще больше детей получили ранения и столкнулись с нарушениями своих прав, миллионы были перемещены. Он добавил, что в войне в Украине также пострадала система образования страны и школы используются в военных целях.

"Война в Украине, как и все войны - это кризис защиты детей и их прав", - добавил представитель ЮНИСЕФ.