В Украине антирекорд по количеству госпитализированных из-за коронавируса

Вчера в Украине госпитализировали 261 человека, у которого диагностирован коронавирус. В Минздраве это назвали новым антирекордом.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 4 930 детей и 8 654 медицинских работника. Всего выявили 69 884 случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на 31 июля в Украине небольшой спад количества новых случаев коронавируса, но за вчера заразились 1090 человек.

Кроме того, вчера в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - почти 1200 новых случаев.

Отметим, в Министерстве здравоохранения связывают рост заболеваемости коронавирусом с двумя основными факторами - это религиозные мероприятия и общественный транспорт.

РБК-Украина писало, что сегодня Министерство здравоохранения инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон.