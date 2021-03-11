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В Украине антирекорд по госпитализациям из-за COVID. Радуцкий призвал больше вакцинировать

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали антирекорд по госпитализациям пациентов с коронавирусом - в больницу попали 4250 человек. При этом в стране вакцинация против коронавируса идет низкими темпами.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

По его словам, вчерашнее число госпитализаций значительно превышает показатели, которые были на пике второй волны коронавируса в Украине осенью 2020 года.

"Растет как суточное число выявления новых инфицированных, так и количество летальных случаев. Новая волна характеризуется большей летальностью и тяжелым ходом среди людей среднего возраста. И это не удивительно, средний показатель смертности от так называемого "британского" штамма коронавируса выше на 64%", - заявил Радуцкий.

Нардеп отметил, что в ближайшие недели динамика будет только ухудшаться.

"В эти непростые времена каждому из нас нужно усилить меры индивидуальной безопасности… Поэтому призываю уменьшить социальную активность, заботиться о гигиене рук, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече с друзьями, коллегами, организовать условия для дистанционной работы", - написал Радуцкий.

Также он выразил сожаление в связи с низкими темпами вакцинации населения против коронавируса.

"Всего в стране привито 29378 человек. Вчера прививки против COVID-19 получили 5898 человек. Но в некоторых регионах суточные показатели вакцинации просто провальные Черниговская область - 40 прививок, Закарпатская область - 50; Хмельницкая, Харьковская области, город Киев - по 100", - добавил нардеп.

Напомним, всего за вчера подтвердили 9 084 новых случая коронавируса.

При этом согласно прогнозу НАН, в ближайшее время в стране количество новых случаев COVID достигнет 10 тысяч в день.

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Новости Украины Михаил Радуцкийвакцина от коронавирусаКоронавирус
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