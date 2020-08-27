В Украине антирекорд по числу умерших от коронавируса

В Украине за минувшие сутки умерли 49 человек от коронавируса. Это является новым антирекордом в Украине по количеству умерших.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в стране 2403 смертельных случаев.

"За минувшие сутки 49 человек умерли. Это новый антирекорд в нашей стране", - заявил он.

При этом выздоровели 763 пациента. Всего проведено 1 472 736 тестирования методом ПЦР.

Отметим, по состоянию на 27 августа в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.