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В Украине антирекорд по числу умерших от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки умерли 49 человек от коронавируса. Это является новым антирекордом в Украине по количеству умерших.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в стране 2403 смертельных случаев.

"За минувшие сутки 49 человек умерли. Это новый антирекорд в нашей стране", - заявил он.

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При этом выздоровели 763 пациента. Всего проведено 1 472 736 тестирования методом ПЦР.

Отметим, по состоянию на 27 августа в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

Напомним, Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Также Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.

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