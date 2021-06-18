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В Украине 967 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом еще 967 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 585 человек, умерли 50 человек, а выздоровели 2 312 пациентов. За вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Также вчера протестовали методом ПЦР - 25 888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15 969 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 228 192 человека, выздоровели 2 147 972 лица, а умерли 51 952 пациента.

Ранее сообщалось, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти в середине лета. Ее могут вызвать индийский, британский, южноафриканский и другие штаммы COVID-19.

Как сообщало РБК-Украина, украинские ученые сообщили, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.

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