В Украине почти 950 новых случаев коронавируса

Фото: в Украине растет число заболевших (facebook.com/DPSUkraine)

Общее число заболевших уже превысило 42 тысячи человек

За минувшие сутки зафиксировано почти 950 новых случаев коронавируса в Украине, 24 человека умерли. Общее число заболевших с начала эпидемии превысило 42 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 27 июня зафиксировано 42 065 случаев, из них 948 только за минувшие сутки. Умерли с начала эпидемии 1 086 человек, выздоровели 18 299. На сегодня зафиксировано 22 680 активных случаев.

Антилидером остается Львовская область с 5 004 случая - прирост за сутки составил 168 случаев. Далее идут Киев с 4 886 случаев (+ 140), Черновицкая область с 4 641 (+ 49), Ровенская область 3 475 (+ 111).

Напомним, ранее сообщалось о вспышке коронавируса на одном из рынков Киева; в частности, заболели пятеро работников вещевого рынка "Троещина", все они прохотят лечение на самоизоляции.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи ростом количества больных коронавирусом началась подготовка больниц третьей волны.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина