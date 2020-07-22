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В Украине более 800 новых заражений коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за сутки выздоровели 973 человек

По состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 человек. Больше всего новый случаев выявили в Киеве, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

В частности, суточным антилидером по числу новых случаев стал Киев, в котором выявили 132 заражений. Всего с начала эпидемии заболели 60 995 человек.

Кроме того, в стране растет количество выздоровевших. Всего уже 33 172 вылечились от вируса.

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Количество смертельных случаев составляет 1 534. За вчера умерли еще 16 человек.

Напомним, в Украине к карантину не готовы семь областей, из обновленного списка были исключены Киев и Одесская область.

Отметим, депутат Киевского городского совета Александр Бродский инфицировался коронавирусом.

Кроме того, с 5 июня в Украине начался новый этап ослабление карантина, на котором разрешена работа ресторанов, а также восстановлено внутреннее авиасообщение.

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