В Украине 80% тестов на коронавирус делают бесплатно, - Степанов

В Украине около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

Бесплатные тесты делают, когда человека привозят на скорой в больницу.

“От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду”, - сказал Степанов.

По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.

“Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не меньше 1 млн тестов по стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады это будет использоваться при госпитализации”, - сказал министр.

Напомним, согласно данным Рейтинга, 79% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию выявленных больных как средство борьбы с коронавирусом. Противоположного мнения придерживаются 17% респондентов.

Ранее сообщалось, что в Украине в первую очередь собираются вакцинировать от коронавируса около 20 миллионов людей из разных групп риска. Их прививать собираются за счет бюджета.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты по вопросам медицины Максим Степанов, Михаил Радуцкий, Александр Коляда, Михаил Фаворов и другие известные украинцы обсуждают новые вакцины от коронавируса и вообще, сможет ли вакцинация наконец-то вернуть нас к обычной жизни. Кроме того, вместе с представителями малого и среднего бизнеса гости студии пробуют дать ответы на вопросы: почему украинские предприниматели вышли на протесты против кассовых аппаратов и почему власть пошла на компромисс с ними?

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 4 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу стало известно, на какую сумму США выделили финансовую помощь Украине начиная с 2014 года.

Сколько денег получила Украина от Конгресса США

Эфир был богат на споры. Например, относительно шагов в отношении вывода страны из кризиса эмоционально поспорили заместитель главы офиса Зеленского Юлия Ковалив и эпатажный Олег Ляшко.

Спор Ковалив с Ляшко

А вот скандальный нардеп Илья Кива вообще опозорился в прямом эфире из-за Джорджа Сороса, на которого политик возлагает ответственность едва ли не за все проблемы Украины.

Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно ответил Киве на "упреки" об отношениях между Украиной и США и на так называемое внешнее управление.

Климкин ответил Киве на "упреки", что якобы Украиной управляет Сорос

Также председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о путях вывода страны из кризиса и про поддержку украинского производства.

Наталуха высказался о поддержке внутреннего производителя

Кроме того, на минувшей неделе любителей футбола потрясла новость, что сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами. Тренер нашей команды Андрей Шевченко не сдерживал эмоций, комментируя несправедливое решение УЕФА.

Андрей Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины