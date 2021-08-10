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В Украине 781 новый случай коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 781 новый случай коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 335 человек; летальных исходов - 24; выздоровевших - 1 390 человек. За вчера протестировали методом ПЦР - 21 705 человек, методом ИФА - 7 698 человек, экспресс-тестами - 15 150 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (167), Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 260 232 лица;
  • выздоровели - 2 192 592 лица;
  • летальных случаев - 53 124.

Напомним, три области Украины имеют высокие показатели COVID-госпитализаций.

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