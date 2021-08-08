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В Украине 619 новых случаев коронавируса

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Киев, Воскресенье 08 августа 2021 08:21
В Украине 619 новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 619 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений обнаружили в Херсонской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Также за сутки госпитализировали 561 человека; летальных исходов - 10; выздоровевших - 235 человек. За вчера протестировали методом ПЦР - 18 276 человек, методом ИФА - 2 923 человека, экспресс-тестами - 11 890 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 259 151 человек;
  • выздоровели - 2 190 921 человек;
  • летальных исходов - 53 095.

Напомним, "Дельта" -штамм коронавируса зафиксировали в Полтавской области.

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