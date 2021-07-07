В Украине 610 новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Украины обновило статистику по коронавирусу. За минувшие сутки заразились еще 610 человек, больше всего новых случаев в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Как изменилась ситуация за сутки

В Украине госпитализировали 458 человек, умерли 33 пациента, а выздоровели 1666 человек. Протестовали методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

За все время пандемии в Украине: