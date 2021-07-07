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В Украине 610 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины обновило статистику по коронавирусу. За минувшие сутки заразились еще 610 человек, больше всего новых случаев в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Как изменилась ситуация за сутки

В Украине госпитализировали 458 человек, умерли 33 пациента, а выздоровели 1666 человек. Протестовали методом ПЦР - 20 240 человек, методом ИФА - 9189 человек, экспресс-тестами - 16 739 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 238 974 лица;
  • выздоровели - 2 174 353 лица;
  • летальных случаев - 52 537.

Напомним, в KSE спрогнозировали, что ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться в июле.

Отметим, в Минздраве оценили, сколько еще будет продолжаться пандемия коронавируса.

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