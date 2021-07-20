В Украине 598 новых заражений коронавирусом

В Украине обнаружили 598 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 279 человек, умерли 25 пациентов, а выздоровели 540 человек.
Протестовали методом ПЦР - 21 459 человек, методом ИФА - 8387 человек, экспресс-тестами - 12 565 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, в Минздраве заявили, что в Украине впервые за несколько месяцев возросла заболеваемость коронавирусом.