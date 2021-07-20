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В Украине 598 новых заражений коронавирусом

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Киев, Вторник 20 июля 2021 08:18
В Украине 598 новых заражений коронавирусом Фото: Украина обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 598 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 279 человек, умерли 25 пациентов, а выздоровели 540 человек.

Протестовали методом ПЦР - 21 459 человек, методом ИФА - 8387 человек, экспресс-тестами - 12 565 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 245 275 человек;
  • выздоровели - 2 181 925 человек;
  • летальных исходов - 52 756;
  • провели ПЦР-тестов - 11 182 527.

Напомним, в Минздраве заявили, что в Украине впервые за несколько месяцев возросла заболеваемость коронавирусом.

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